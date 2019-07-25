Son Dakika Haberleri: Bursa'da narkotik uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da narkotik uygulaması

1 saat önce

Bursa'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da narkotik uygulaması, System.String[]
Bursa'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Osmangazi ilçesinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi.
Polis ekiplerince 2 şüphelinin üst aramasında 43 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.
Ayrıca uygulamada 112 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 36 araç kontrol edildi, iki sürücüye 4 bin 632 lira ceza uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polislerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü Schiphol Havalimanı'nda yakıt sistemi çöktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 04:15:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da narkotik uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]