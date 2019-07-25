Bursa'da narkotik uygulaması
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Bursa'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:52 Kaynak: AA
'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ve Polis
Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Osmangazi
ilçesinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi.
Polis ekiplerince 2 şüphelinin üst aramasında 43 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.
Ayrıca uygulamada 112 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 36 araç kontrol edildi, iki sürücüye 4 bin 632 lira ceza uygulandı.
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