Son Dakika Haberleri: Bursa'da narkotik uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da narkotik uygulaması

50 dakika önce

BURSA'da düzenlenen Özel Harekat destekli narkotik uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da narkotik uygulaması, System.String[]
BURSA'da düzenlenen Özel Harekat destekli narkotik uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.
? Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda polisin katılımıyla narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şüpheli şahısların GBT sorgusu yapıldı. 112 şahıs ve 36 araç arandı. 4 saat süren uygulamada 2 kişi gözaltına alındı, 43 gram metamfetamin, bir miktar esrar, uyuşturucu madde almak için kullanılan aparatlar ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Uygulamada 2 sürücüye 4 bin 632 lira ceza uygulandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 07:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polislerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu Kalın-Jeffrey görüşmesinin detayları sızdırıldı: ABD kabul etti ama adım atmak istemiyor Şarkıcı Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 08:46:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da narkotik uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]