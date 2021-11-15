Son dakika haberleri: Bursa'da nefes borusuna leblebi kaçan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da nefes borusuna leblebi kaçan kadın hayatını kaybetti

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 56 yaşındaki Şenel Alptekin, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak'ta meydana geldi. Şenel Alptekin evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı. Alptekin'in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cenazesi hastane morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.