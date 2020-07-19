Bursa'da nefes kesen kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Bursa'da nefes kesen kedi kurtarma operasyonu

Bursa'da iki gündür boş evin balkonunda mahsur kalan ve açlıktan ölmek üzere olan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bursa'da iki gündür boş evin balkonunda mahsur kalan ve açlıktan ölmek üzere olan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ürkerek oradan oraya atlayan kedi ekiplere zor anlar yaşattı.


Olay, İntizam Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. 4'üncü katta sahibinin yurt dışında olduğu öğrenilen dairenin balkonundaki kediyi fark eden karşı apartmanda oturan komşuları, kedinin 2 gündür balkonda mahsur ve aç olduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bahse konu adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler apartman boşluğunda bulunan balkona merdivenli araç ile müdahale edemeyince, devreye merdiven girdi. İtfaiye ekipleri, dışarıdan girişi olmayan apartman boşluğuna bir evin içerisinden soktukları merdivenle ulaştı. Dördüncü kattaki evin balkonuna merdiven dayayan ekipler, halat yardımı ile balkona tırmanmayı başardı. İki gündür balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye eri dolabın içinden çıkardığı sırada ürken kedi kaçarak balkonun su oluğuna asılı kaldı. Buradan itfaiye merdivenine tırmanan kediyi ekipler aşağı çekmek isterken, kedi bu sefer de balkonun ucundaki taşa atlayarak orada asılı kaldı. Ekipler tasmalı sopayla kediyi yakalamak isterken, hayvan bu defa alt kattaki evin çamaşır demirlerine atladı. Oradan da kapısı açık olan evin balkonuna atlayan kedi, ev sahibinin kapıyı açması üzerine gözden kayboldu. Aksiyon filmlerini aratmayan sahneler kameralara anbean yansıdı. - BURSA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da nefes kesen kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika
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