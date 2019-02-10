Bursa'da Neşet Ertaş Anısına Konser Düzenlendi
13 dakika önce
Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü ve Kırşehir Abdallar Topluluğu, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ın anısına konser verdi.
Bursa
Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü ve Kırşehir
Abdallar Topluluğu, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş
'ın anısına konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konseri Şef
Altan Göl yönetti.
Konserde, Kırşehir Abdallar Topluluğu ve Türk Halk Müziği Bölümü solistleri Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserlerini seslendirdi.
Gecede Neşet Ertaş'ın "Köprüden Geçti Gelin", "Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan " ve "Kendim Ettim Kendim Buldum " gibi eserleri müzikseverler tarafından beğeni kazandı.
Konser sonunda sanatseverleri selamlayan solistler ve Kırşehir Abdallar Topluluğu uzun süre alkışlandı.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:31 Kaynak: AA
Aleyna Tilki, 1,5 Sene Önce Giremediği Mekanda Konser Verdi
Emekli Öğretmen, Oğlunu Bulmak İçin Gittiği Medyum Tarafından Dolandırılıp Cinsel Tacize Uğradı
İngiliz Rapçi Cadet, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar