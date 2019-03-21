Son Dakika Haberleri: Bursa'da Nevruz Coşkusu

Bursa'da Nevruz Coşkusu

34 dakika önce

Bursa'da Nevruz kutlamaları coşkulu şekilde başladı.

Bursa'da Nevruz Coşkusu, System.String[]
Bursa'da Nevruz kutlamaları coşkulu şekilde başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Müze Müdürlüklerinin birlikte organize ettiği Bursa Bıçak Müzesi'ndeki kutlamalara Doğu Kazakistan Folklor Grubu damga vurdu. Kılıçkalkan ekibinin de Nevruz ateşinden atladığı kutlamalarda çocuklar demir dövdü.

Bursa'da Nevruz kutlamaları sabah erken saatlerde başladı. Bursa Bıçak Müzesi'ndeki kutlamalara Doğu Kazakistan Tarbagatay Valiliği Kültür Merkezi Babalar Sazı Etna Folklor Grubu da katıldı. Gurubun seslendirdiği şarkılar ile çaldıkları enstrümanlar büyük ilgi gördü.

Ayrıca müze bahçesine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde Nevruz ateşi yakıldı. Kılıçkalkan ekibi başta olmak tüm davetliler ateşin üzerinden atladılar. Kutlamalarda demir döven minik öğrenciler daha sonra müze bahçesindeki dilek ağacına dileklerini astılar.

Nevruz'u bu yıl Kazakistanlı misafirler ile birlikte kutladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihriban Kocabıyık, "Gece ve gündüzün eşitlendiği gündeyiz. Hep beraber baharı kutluyoruz. Tüm Türk dünyasının Nevruz bayramı kutlu olsun" dedi. Kocabıyık daha sonra alanda bulunan okçularla birlikte ok atıp ardından Nevruz çorbası dağıttı.

Kazakistan folklor ekibinin yönetmeni Nazira Muhammedova ise, "Kazakistan'dan bugün Nevruz bayramı için Türk Dünyası Müzikleri Dostluk Konseri'ne geldik. Bıçak müzesini görmekten çok mutlu olduk tüm Türk dünyasının Nevruz bayramını kutluyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:50 Kaynak: İHA

Kazakistan, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı Tanesi 400 TL Olan Hazır Mezara Vatandaşlar İlgi Gösterdi İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:24:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Nevruz Coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]