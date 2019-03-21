Son Dakika Haberleri: Bursa'da Nevruz Kutlaması

Bursa'da Nevruz Kutlaması

1 saat önce

Bursa'da, baharın müjdecisi nevruz çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Bursa'da, baharın müjdecisi nevruz çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Valilik binasında kutlama ekibini ağırlayan Bursa Valisi Yakup Canpolat, "Baharı müjdeleyen nevruz gününü tebrik ediyorum. İnşallah bu nevruz günü bütün dünyaya ve ülkemize huzur ve mutluluk getirir. Bu organizasyonda emeği geçen tüm derneklerimize ve bütün kişilere teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra mehter, bando ve kortej eşliğinde hareket eden kortej, Kent Meydanı'na ulaştı.

Kutlamalar, Kent Meydanı'nda halk müziği konseri, gözleme, ayran ve pilav ikramı ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:57 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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