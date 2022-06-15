Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı

15.06.2022 09:02
Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı

Bu yıl 60.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali başladı.

Bu yıl 60.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali başladı. Ünlü piyanist, besteci ve yorumcu Fahir Atakoğlu'nun, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğindeki muhteşem konseriyle başlayan Bursa'daki sanat yolculuğu bu akşam pop müziğin sevilen sesi Nil Karaibrahimgil ile devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bursa Festivali'nin ikinci gününde Nil Karaibrahimgil rüzgarı esti. Gencinden yaşlısına tüm müzik severleri şarkılarıyla eğlendiren ünlü sanatçı, en sevilen parçalarını Bursalı hayranları için seslendirdi.

Etkinlik öncesi konser sponsoru Şahinkaya Okulları Genel Müdürü Av. Dilay Şahinkaya, ünlü sanatçıya Bursalılar adına teşekkür ederek festival özel plaketi sundu.

Nil Karaibrahimgil ise Bursa'yı çok özlediğini belirterek, Bursalı hayranlarıyla yeniden bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Karaibrahimgil, ayrıca yaz sonuna yetiştirmeye çalıştığı yeni bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Albümündeki en popüler şarkılarından biri olan "Burası İstanbul" ile sevenlerinin karşısına çıkan Nil, mavi saçları, pembe tulumu ve sahne performansıyla göz doldurdu. "Pırlanta" şarkısını Bursa'da kendini izlemeye gelen binlerce hayranıyla düet yaparak birlikte söyleyen Karaibrahimgil, albümündeki seçme şarkılarla izleyenleri coşturdu. Genç hayranları konser boyunca ünlü sanatçıyı ayakta dinleyerek, şarkılarına eşlik etti.

(Muharrem Vurucular - İHA)

Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı
Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı
Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı
Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı
Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı
Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı

YORUMLAR
500
Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı Expo 2021 Hatay'da Yaşar Rüzgarı Esti Expo 2021 Hatay'da Yaşar Rüzgarı Esti
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:48 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı
08:37 Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
00:48 Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü
00:26 Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti
00:25 Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yendi! Katar biletini alan son takım oldu
00:00 Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 09:06:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Nil Karaibrahimgil rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement