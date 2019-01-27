Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Niloya Küçük Balık" Müzikali Sahnelendi

Bursa'da "Niloya Küçük Balık" Müzikali Sahnelendi

1 saat önce

TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi film karakteri Niloya'nın "Niloya Küçük Balık" adlı müzikali Bursa'da sahnelendi.

Bursa'da
TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi film karakteri Niloya'nın "Niloya Küçük Balık" adlı müzikali Bursa'da sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, Niloya ve arkadaşlarının kaybolan küçük balığı ararken yaşadıkları eğlenceli maceraları konu alan müzikali çocuklar ebeveynleriyle izledi.

Özel sahne dekorları, kostümleri ve eğlenceli şarkılarıyla sahnelenen müzikalde, sömestiri fırsat bilen çocuklar, müzik ve şarkılarla eğlenceli vakit geçirdi.

Gösteri sonunda çocukları selamlayan Niloya ve arkadaşları uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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