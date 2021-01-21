Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü - Son Dakika

Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü

Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü
Son Güncelleme: 21.01.2021 08:55

BURSA'da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü, Nilüfer Çayı'nın bazı bölümleri buz tuttu.

BURSA'da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü, Nilüfer Çayı'nın bazı bölümleri buz tuttu. Buz üzerinde yürüyen vatandaşlar, fotoğraflandı.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, bu sabah termometreler eksi10 dereceyi gösterdi. 87 kilometre uzunluğunda olan Nilüfer Çayı'nın Mihraplı Park'ındaki bazı bölümleri de buz tuttu. Akıntının az olduğu bölümleri tamamen buzla kaplanan çayda yürüyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.


Kaynak: DHA

Akarsu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü - Son Dakika
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