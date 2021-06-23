Bursa'da 'Nilüfer Caz Tatili' etkinliğinde Ceylan Ertem konseri - Son Dakika

BURSA'da altıncısı düzenlenen 'Nilüfer Caz Tatili' etkinliğinde sanatçı Ceylan Ertem konser verdi. Konsere, sanatçının arkadaşı Haluk Levent de sürpriz yapıp katıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, Ceylan Ertem konserinin biletleri, satışa çıktığı ilk günde tükendi. Ertem, konserde seslendirdiği şarkılarla sanatseverleri eğlendirdi. Ertem'le müzik çalışmaları da yapan arkadaşı Haluk Levent de konseri izlemeye geldi. Ertem'in davetiyle sahneye çıkan Haluk Levent, 'Ankara' adlı parçayı seslendirdi. Müzikseverler, konserde hem Ceylan Ertem'i, hem de Haluk Levent'i dinledi.

Konseri izleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem , Ceylan Ertem'e ve Haluk Levent'e teşekkür ederek, "Müzik kalbimizin anahtarı. Müzik olmazsa her şey susar. Sözlerimiz bittiği zaman müzik başlar. Dolayısıyla müzik yoksa aşk da yok, sevda da yok, sevgi de yok. Değerli sanatçılarımızla birlikte müziği yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.CEYLAN ERTEM: PANDEMİ ÜRETKEN BİR DÖNEMİMDİ

Konser öncesinde festival yayınının konuğu olan Ceylan Ertem, 'Nilüfer Caz Tatili'ni her zaman kıskandığını ve burada olmayı çok istediğini söyleyip, etkinliğin konuklarından Aydın Esen'i de dinlemeye geleceğini belirtti. Ertem, pandemi sürecini de anlatarak, "İlk birkaç ay bir şey üretemedim açıkçası ama sonra epey üretken bir döneme girdim. Çok fazla şarkı paylaştım. O nedenle verimli bir süreçti ama çok da zorlandım. Manevi, maddi ve fiziksel olarak zorlandım. Çok özledim, 18 yaşımdan beri haftada 2 gün konsere çıkan sanatçıyım, hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Açılmadan umutluyum. Umuyorum ki, pandemi sürecini de sağlıkla yavaş yavaş kapatırız" diye konuştu.