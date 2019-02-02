Son Dakika Haberleri: Bursa'da Nişanlılara Dayakta Genç Kıza 'İlişki Teklifi' İddiası (2)

Bursa'da Nişanlılara Dayakta Genç Kıza 'İlişki Teklifi' İddiası (2)

41 dakika önce

2 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.'nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili 2 polis memuru gözaltına alındı.

Bursa'da Nişanlılara Dayakta Genç Kıza 'İlişki Teklifi' İddiası (2), System.String[]
2 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.'nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili 2 polis memuru gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede Burcu A. ve nişanlısı Berat G.'nin tekme-tokat dövülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltına alınan polis memurlarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

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