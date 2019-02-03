Son Dakika Haberleri: Bursa'da Nişanlılara Dayakta Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest

Bursa'da Nişanlılara Dayakta Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest

41 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.'nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan polis memurları M.B. ve V.C. serbest kaldı.

Bursa'da Nişanlılara Dayakta Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.'nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan polis memurları M.B. ve V.C. serbest kaldı.

Olay, 20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 6 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi, Berati G. ile Burcu A. çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeteryadan çıkan çift, kendilerini bekleyen 6 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapanan Burcu A. da vücüduna tekme darbeleri aldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan Berat G. ve Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, alınan ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTI

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması için talimat verdi. Polisler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Orhangazi Adliyesi'nde önce cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, dün akşam saatlerinde Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Hakime ifade veren  Ertan Semiz (38), Semih Semiz (43), Burhan Semiz (20), Burak İnce (28) ve Hakan Garaçoğlu (35)  'yaralama' suçundan tutuklanırken, Orhan S. (61), adli kontrol ile serbest kaldı.

GÖZALTINA ALINAN POLİSLER SERBEST

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Burcu A. ve nişanlısı Berat G.'nin tekme-tokat dövülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla polis memurları M.B. ve V.C. dün akşam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan polisler adliyeye sevk edildi. Polis memuru V.C. ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.B. ise mahkemeye sevk edildi. M.B. mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:37 Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, Polis, 3. Sayfa
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