Bursa'da nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında - Son Dakika

Bursa'da düğünden bir gün önce nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Emre A, ölen Songül Yalçın'ın ailesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi adına avukatlar davaya katılma talebinde bulundu. Bursa Kadın Konseyi üyeleri de duruşmayı izledi.

Tutuklu sanık Yunus Emre A, olay günü evde Yalçın'ın sebepsiz yere kendisine tokat atıp saldırdığını ve boğuşma sırasında banyoda düştüğünü öne sürdü.

Yalçın'ın ıslak zeminde tekrar kayıp düştüğünü savunan sanık, "Düşerken beni de düşürdü, ben de yanına düştüm, o duşakabinin içine düştü. Düşerken neresini çarptığını görmedim. Başı havadaydı, başını çarpmadığına eminim. Tekrar yanına gittim kaldırmak için, musluğa tutunup kaldırmaya çalışırken bir yandan da bana tekme atmaya çalıştı. Bana yetiştiremeyince tekrar ayağı kaydı düştü." diye konuştu.

Yalçın'ın yarı baygın olduğunu söyleyen Yunus Emre A, şöyle devam etti:

"O an kaçtım evden tartışma büyümesin diye. Dolaşmak amacım vardı, sonra fatura merkezini görünce istemsizce girip fatura ödedim. Bıraktığımda yarı baygın, ağlamaklı bir sesi vardı. Döndüğümde başı yerde gözleri ve ağzı açıktı. Gittiğimde seslendim, ses vermedi, omzuna dokundum, yine ses yoktu. Solunum yok gibiydi, kontrol ettim. Panik halinde onu çıkarmaya çalıştım banyodan, zorlandım. Evden çıkarken ambulans çağırmamı gerektirecek fiziki bir anormallik görmedim. Songül'e karşı en ufak şiddet eğilimim olsa mutlaka bundan etrafına bahsederdi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını ben de istiyorum, aile kadar ben de acılıyım, buradaki suçlu ben değilim."

Müşteki avukatı, mahkemeye sanığın okuduğu kitaplardan el yazısıyla tuttuğu bazı özetleri sunarak, bunların kitabın işkence kısımlarını içerdiğini öne sürdü.

Baba Nazir Yalçın ise sanığı Allah'a havale ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Diğer aile üyeleri de sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da 8 Temmuz 2019'da, düğünden bir gün önce Songül Yalçın ile nişanlısı Yunus Emre A. arasında gelinlik almaya gitmeden önce sanığın merkez Osmangazi ilçesindeki evinde tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sanık Yalçın'ı darbetmiş, baygınlık geçiren kadını evde bırakıp fatura ödemeye gitmiş, döndüğünde kadının nefes almadığını görerek sağlık ekiplerine haber vermiş, Yalçın kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye almış, olay saatlerinde eve girip çıkan tek kişinin Yunus Emre A. olduğu belirlenmişti. Yunus Emre A, polis ekiplerince arkadaşının evinde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.