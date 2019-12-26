Bursa'da "Niyazi-i Mısri" konseri - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Niyazi-i Mısri' konseri - Son Dakika

Bursa'da "Niyazi-i Mısri" konseri

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından "Niyazi-i Mısri" başlıklı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa'da

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından "Niyazi-i Mısri" başlıklı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirilen konseri Şef İlker Cansevdi yönetti.


Türk Sanat Müziği Korosu ve solistler tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.


Gecede seslendirilen "Suphan Allah Sultan Allah" ve birçok ilahiye sanatseverler de zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda Cansevdi ve Türk Sanat Müziği Bölümü solistleri müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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