Bursa'da nostaljik sergi açıldı - Son Dakika

Bursa'da 35 yıldır eski radyo, televizyon ve gramofonları tamir ederek çalışır hale getiren Ahmet Ali Şağın'ın 100 parçadan oluşan sergisi, açıldı.

"Nostalji Doktoru" olarak bilinen koleksiyoner Şağın'ın Tayyare Kültür Merkezi'ndeki sergisinde, nostaljik radyolar, televizyonlar, müzik dolapları, gramofonlar, eski büfe konsolları ile plaklar yer alıyor.

Ziyaretçilerine 1930'lu yıllardan kalma radyolardan gelen müziklerle nostalji yaşatan sergide, siyah beyaz televizyon ekranından Charlie Chaplin'in filmlerini seyir keyfi de sunuluyor.

Serginin açılış töreninde konuşan Şağın, serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzun yıllardır topladığı ve tamir ettiği nadide eserlerin çok özel olduğunu belirten Şağın, "Nice tarihi olaylar, savaşlar, konuşmalar, eski radyolardan ve televizyonlardan dinlendi. Ben bu nadide eserleri tamir edip tekrar canlandırarak, ulaşılabilir hale getiriyorum." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla açılış töreni gerçekleştirilen sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.