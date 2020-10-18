Bursa'da o yerler tek tek denetlenecek - Son Dakika

Bursa'da o yerler tek tek denetlenecek

18.10.2020 16:54
Bursa'da o yerler tek tek denetlenecek, System.String[]

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kent genelinde salgın tedbirleriyle ilgili yeni kararlarını açıkladı.

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kent genelinde salgın tedbirleriyle ilgili yeni kararlarını açıkladı. Alınan karar gereği, 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerdeki genel denetimler sıklaştırılacak.

Korona virüs salgınının etkileri ve vaka artışlarının devam etmesi Bursa Valiliğini harekete geçirdi. Birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alınmasının ardından Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tedbirleri arttırdı. Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu, 18.10.2020 tarih ve 134 sayılı kararı ile aldığı bazı kararları kamuoyuyla paylaştı. "7 gün 7 konu 7 denetim" başlığı altında alınan karar gereği 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulama eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilecek. 19 Ekim Pazartesi günü umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, 20 Ekim Salı günü şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı, otogar gibi yerler, 21 Ekim Çarşamba günü organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ve benzeri yerler ile personel servisleri, 22 Ekim Perşembe günü teşhisli ya da temaslı olması sebebiyle izolasyona tabi tutulan kişiler, 23 Ekim Cuma günü AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar ve spor tesisleri, 24 Ekim Cumartesi günü vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, piknik alanları, pazaryerleri ve sahiller, 25 Ekim Pazar günü berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, elektronik oyun yerleri, düğün salonları, lunapark ve tematik parklar denetlenecek. Uygulanacak denetim faaliyetlerinde denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak şekilde denetlenecek.

Ayrıca gerek belediyelerin, İl Özel İdarelerinin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar, gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşların özellikle maske kullanma konusundaki telkin ve çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilecek. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılmasına özen gösterilecek. Havaların her geçen gün soğumaya başlamasını da göz önünde bulunduran İl Hıfzıssıhha Kurulu, "Kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğü için fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması ile yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususları her türlü duyuruyla vatandaşlara hatırlatılmalı" dedi. - BURSA

Bursa Valiliği, Pazartesi, Bursa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da o yerler tek tek denetlenecek - Son Dakika

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