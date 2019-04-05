Bursa'da Ödüllendirildi

Tekstil ve hazır giyimin

ihracat şampiyonları

Tekstilde ilk üç firma Yeşim Tekstil, Küçükçalık Tekstil ve Zorlu Dış Ticaret olurken, hazır giyimin zirvesinde Yeşim Tekstil, EDT Hazır Giyim ve Öz Tekstil Sanayi yer aldı.

UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, "Geçen yıl yüzde 15 artışla 634 milyon dolar ihracatımız, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 8 artışla 160 milyon dolara çıktı. Bu trend bize umut veriyor. Bu yıl da başarılı olacağız."

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Türkiye tekstil sektörünün başarısında UTİB'in katkısı büyük. Geçen yıl 153 ülke ve bölgeye yüzde 7,7 artışla toplam 1 milyar 267 milyon dolar ihracat yaptık. En çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke Almanya, ABD ve İngiltere oldu."

Geçen yıl en çok ihracat yapan tekstil ve hazır giyim firmalarının başarısı, Bursa'da Uludağ Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) ortaklaşa düzenlediği İpek Böceği İhracat Ödülleri töreninde taçlandırıldı. Buna göre tekstilde en çok ihracat gerçekleştiren ilk üç firma Yeşim Tekstil, Küçükçalık Tekstil ve Zorlu Dış Ticaret olurken, hazır giyimde en fazla ihracat yapan firmalar sırasıyla Yeşim Tekstil, EDT Hazır Giyim ve Öz Tekstil Sanayi'den oluştu.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ve UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in ev sahipliğinde düzenlenen İpek Böceği İhracat Ödülleri törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hasan Eken ile çok sayıda ihracatçı da katıldı. Tekstilde 56, hazır giyimde 33 olmak üzere toplamda 89 firmanın ödül aldığı törende, dereceye giren firmalara plaketleri Pınar Taşdelen Engin ve Nüvit Gündemir tarafından verildi. Organizasyonda Türk Eximbank Bursa Şube Müdürü Yasin Okur "Kredi ve Garanti Uygulamaları" başlıklı, Prof. Dr. Emre Alkin de "Uluslararası Siyasi Gelişmelerin Ekonomik Parametreler ve Firmalar Üzerine Etkisi" konulu birer sunum gerçekleştirdi. Törende konuşan UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, birlik olarak geçen yıl yüzde 15 artışla 634 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, aynı dönemde Türkiye'nin hazır giyim ihracatının ise yüzde 3,5 arttığını hatırlattı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 8 artışla 160 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını kaydeden Gündemir "Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz İspanya'ya yüzde 50 artışla 30 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 8 artışla 14,7 milyon dolar ve Birleşik Krallık'a yüzde 17 artışla 8,8 milyon dolar ihracat yaptık. Bu trend bize umut veriyor. Bu yılın da ihracatta başarılı bir dönem olacağını düşünüyoruz" dedi.

Hazır giyim ve tekstil, 15 milyar dolar katma değer yaratıyor

Hazır giyim ve tekstilin en fazla dış ticaret fazlası veren sektörler olduğunu, yarattıkları 15 milyar dolarlık katma değer ve istihdamın Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Gündemir "Avrupa'nın başlıca tedarikçilerinden biriyiz ve pazar payımızı artırıyoruz. İhracatçı firmalarımızın sayısında da önemli artış mevcut. 2015 yılı sonunda 327 olan aktif üye sayımız 2018 sonunda 688'e ulaştı" dedi. UHKİB'in ihracat artışına yönelik çalışmalarından örnekler de veren Gündemir, "UR-GE projesi olan Hazır giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu ile üye firmaların ihracat pazarlarında rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi amaçlanıyor. Bu proje 2019 ve sonraki dönemde önemli sonuçlar kazanımlar getirecek. 2002 yılında başlattığımız Konfeksiyon Makinaları Kullanımı Kursu ile çeşitli halk eğitim merkezlerinde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verildi. 2013 yılında başlayan Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon Eğitim Akademisi'nde de geçen yıl birlik çalışanlarına ve birlik üyesi firmaların çalışanlarına yönelik 47 farklı konuda eğitim programı gerçekleştirildi ve toplamda 712 kişiye değişik konularda eğitimler verildi. Bu yıl içinde toplamda 98 adet eğitim programı gerçekleştirmeyi planladık" dedi.

Taşdelen Engin: "UTİB ihracatı yüzde 7,7 arttı"

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, geçen yıl 153 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini, hiç ihracat yapmadıkları Cibuti, Benin, Gabon gibi ülkelere girme başarısı elde ettiklerini söyledi. Türkiye tekstil ihracatının 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 4,5 artışla 8 milyar 461 milyon dolara çıktığını, UTİB'in de aynı dönemde yüzde 7,7 artışla toplam 1 milyar 267 milyon dolar ihracata imza attığını söyleyen Pınar Taşdelen Engin, "Türkiye tekstil sektörünün başarılarında, UTİB'in uzun yıllardır süregelen büyük katkısı var. UTİB olarak geçen yıl en çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Almanya'ya ihracatımız yüzde 7 artışla 139,4 milyon dolar, ABD'ye 23,5 artışla 77,4 milyon dolar ve İngiltere'ye yüzde 4,5 artışla 74,7 milyon dolar oldu. Ayrıca Mısır, Rusya, Portekiz gibi üst sıralarda yer alan pazarlara da sırasıyla yüzde 53, yüzde 90 ve yüzde 29 gibi yüksek artış oranları yakaladık. Ülkeler bazında ihracatta ilk 10 ülkeye yaptığımız ihracatın toplamı, tüm ülkelere yapılan ihracatın yüzde 56'sını oluşturuyor.Bu oran, diğer bazı sektörlerimize göre daha az. Bu özelliğimiz, bölgesel krizler için bir nevi sigorta niteliği taşıyor" diye konuştu. UTİB'in yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği etkinliklerin son 10 yılda arttığına değinen Taşdelen Engin "Bugüne kadar Almanya'dan Rusya'ya, ABD'den Çin'e kadar çok sayıda ülkede ve Türkiye'de sektörümüz için en önemli merkezlerde, milli katılım, ticaret heyetleri, alım heyetleri, trend alanları, proje pazarları, tasarım yarışması olmak üzere toplamda 250'nin üzerinde nitelikli organizasyon gerçekleştirdik. Uluslararası düzeydeki sektörel projelere ilave devlet destekleri alan ve örnek gösterilen bir kurumuz" dedi.

"Projeler için sinerji oluşturarak verimli sonuçlar alıyoruz"

Dünya ekonomisinin zorlu koşulları ve Türkiye'nin ihracat pazarlarında yaşanan gelişmelerin ticareti zorlaştırdığını da dile getiren Pınar Taşdelen Engin, "Ancak bizler tekstil sektörümüzde Bursa'mızın ve ülkemizin köklü tarihine ve gelecek hedeflerine yakışan bir vizyon ve anlayış ile projeler ortaya koyuyoruz. Projelerimizi yürütürken birlikte sinerji oluşturarak hareket ediyoruz ve verimli sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz. UTİB ve UHKİB olarak 2008 yılında hizmete sunduğumuz Bursa Ar-Ge ve Koordinasyon Merkezi BUTEKOM'u, BTSO ortaklığıyla birlikte güzel bir noktaya taşıdık. Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi gibi pek çok birimi hizmete açtık. Bu sayede sektörü yüksek katma değerli üretim hedeflerine taşıyacağız. Küresel ekonomide ve dünya siyasi konjonktüründeki zorluklara rağmen bizler yine problemlerin arasındaki fırsatları yakalamak için 2019 yılı ve devamında başarılı çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Törende ödül alan kurumları ve temsilcilerini tebrik eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "15 milyar dolar olan ihracatımızın 30 milyar dolara çıkması için hiçbir engel yok. İnanıyorum ki, Bursa'da yeni dönemde yıllardır beklediğimiz bazı gelişmelerin gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz ve daha yaşanabilir daha güzel bir şehir hepimizin olacak" dedi.