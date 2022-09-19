BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDEKİ 2 DEPODA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDEKİ 2 DEPODA KORKUTAN YANGIN

19.09.2022 08:30

? BURSA'da kömür ve odun depolama tesisinde bulunan iki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından çevredeki diğer odun depolarına sıçramadan söndürüldü.

? BURSA'da kömür ve odun depolama tesisinde bulunan iki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından çevredeki diğer odun depolarına sıçramadan söndürüldü. Tonlarca odun ve kömürün yandığı depolarda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 6.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlar Caddesi'ndeki kömür ve odun depolama tesisinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan diğer depoya sıçrarken, bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının diğer depolara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın diğer depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı olayda tonlarca odun ve kömür yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDEKİ 2 DEPODA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA ODUN VE KÖMÜR DEPOLAMA TESİSİNDEKİ 2 DEPODA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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