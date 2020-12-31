Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü - Son Dakika

Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü

31.12.2020 09:27

Bursa'da bir kadın öğretmen emniyet otoparkına çekilen aracını kaçırmaya çalıştı.

Bursa'da bir kadın öğretmen emniyet otoparkına çekilen aracını kaçırmaya çalıştı. Trafik polislerinin uyarılarına aldırış etmeyen kadının küfür ve hakaretler yağdırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da öğretmen kadının aracı yasak yere park nedeniyle Mihraplı'daki emniyet otoparkına götürüldü. Otoparka giden kadın otomobilini bulunduğu yerden kaçırmaya çalıştı. Trafik polislerinin uğraşlarına rağmen ikna edilemeyen kadın aracından inmemekte direndi. Aracın hareket kabiliyetini kısıtlamak amacıyla otopark girişi çekici yardımıyla kapatıldı. İkna sonrası araçtan inen şahıs kendisine engel olmaya çalışan trafik polislerine 'siz kimsiniz benim arabamı çekiyorsunuz' dedikten sonra küfür ve hakaretler yağdırdı. Bu anlar ise saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri ifadesi alınmak üzere kadını emniyete götürdü.

(Ali Kamur/İHA)

Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü
Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü
Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü
Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü
Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü
Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü
Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü
Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü

Kadın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü - Son Dakika


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