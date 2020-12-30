Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

30.12.2020 14:33
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi, System.String[]

Bursa'da oğulları Şenol Rençber'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan anne ve babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Bursa'da oğulları Şenol Rençber'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan anne ve babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Telat Rençber ve Ayşe Rençber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı, tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Telat Rençber'in olay öncesinde bir plan kurup yanına demir levye aldıktan sonra, eşi Ayşe Rençber'i aradığını, eylemi kolay gerçekleştirebilmek için döner hazırlatıp içine uykuya neden olan psikiyatri hapı koydurduğunu belirtti.

Sanıkların ortak suç işleme iradesi ve kararı kapsamında beraber hareket ettiklerine işaret eden savcı, komşu ve akrabalarına karşı giriştiği cinsel nitelikli yüz kızartıcı eylemleri sebebiyle kendilerini sürekli utandıran oğullarını öldürmeye kesin ve koşulsuz olarak karar verdiklerinin anlaşıldığını ifade etti.

Sanıkların kurdukları plan dahilinde hareket ederek, ilacın etkisiyle sersemleyen oğullarını öldürdüklerini anlatan savcı, sanık anne ve babanın, "Altsoy, üst soydan birine, eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mart'ta Kestel ilçesi Gürsu TOKİ yolundaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını almış, cesedin evli ve bir çocuk babası olan Şenol Rençber'e (34) ait olduğu belirlenmişti.

Rençber'in 9 Mart'ta Bursa Adalet Sarayına geldiğini ve buradan babası Telat Rençber ile birlikte çıktığını belirleyen ekipler, 16 Mart'ta oğullarını öldürdükleri suçlamasıyla maktulün anne ve babasını gözaltına almıştı. Baba Rençber oğlunu öldürdüğünü itiraf etmiş, Telat ve Ayşe Rençber çifti tutuklanmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Bursa, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi 2020'de en çok haber olan sosyal medya fenomenleri! Selin Ciğerci ve Danla Bilic kıyasıya yarıştı Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada belirlenen yerler turistlere kapalı olacak Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Babasının evleneceği yabancı uyruklu kadını boğazını keserek öldüren sanığa mahkeme acımadı Babasının evleneceği yabancı uyruklu kadını boğazını keserek öldüren sanığa mahkeme acımadı         
14:10
CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı         
13:59
Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu         
13:44
Galatasaray yönetimi, futbolcuların 100 milyon TL'lik alacaklarını ödedi Galatasaray yönetimi, futbolcuların 100 milyon TL'lik alacaklarını ödedi         
13:39
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık 706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık         
11:01
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 14:42:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei