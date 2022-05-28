Bursa'da oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı

28.05.2022 22:00
Bursa'da oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kasap dükkanına gelen Recep T, iş yeri sahibi oğlu Serkan T'yi (31) silahla vurarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Serkan T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serkan T, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan baba, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika


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