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Bursa'da öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Bursa'da öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

08.02.2022 13:09
Bursa'da öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

BURSA'da, sürüsünün hatalı dönüş yaptığı servis minibüsü ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 1 öğretmen ve 6 öğrenci yaralandı.

BURSA'da, sürüsünün hatalı dönüş yaptığı servis minibüsü ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 1 öğretmen ve 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen Mihraplı Caddesi'nden Akpınar Caddesi'ne dönüş yapan sürücünün kullandığı 16 NID 37 öğrenci servisi minibüsü, 16 M 00340 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada savrulan servisteki 1 öğretmen ile 6 öğrenci yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, servisten itfaiyecilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralı öğretmenin hayati tehlikesinin olduğu, öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bursa'da öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
Bursa'da öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
Bursa'da öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
Bursa'da öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
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Halk Otobüsü, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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