Son Dakika Haberleri: Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 4 yaralı

20 dakika önce

Bursa'da iki öğrenci servisi çarpıştı, biri öğretmen dört kişi yaralandı.

Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 4 yaralı, System.String[]

Bursa'da iki öğrenci servisi çarpıştı, biri öğretmen dört kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki öğrenci servisine çarpan diğer servis minibüsü, daha sonra bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kazada biri öğretmen dört kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbecilere verdiği cevap halen akıllarda
Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı Montreal'de iki Müslüman öğretmen başörtüleri nedeniyle işsiz kaldı Ambulans kaza yapınca kalp hastası kadın tekrar hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 12:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]