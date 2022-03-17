Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı

17.03.2022 11:18

Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktıBURSA Bursa'da polis ekipleri tarafından durdurulan özel kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı

BURSA Bursa'da polis ekipleri tarafından durdurulan özel kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Yaşları 4 ila 5 arasında değişen 18 öğrenciyi taşıyan ve 2.38 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye bin 823 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, İnegöl İlçesi Süleymaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 16 KDD 93 plakalı öğrenci servisi minibüsünün seyir halindeyken ani manevralar yaptığını gördükten sonra şüphelenerek durdurdu. Ekipler, sürücüye alkol testi uyguladı. Sürücü Ekrem K.(49)'nın 2.38 promül alkollü olduğunu tespit eden ekipler, şoke oldu. O anları görüntüleyen basın mensuplarının kameralarını gören sürücü, yüzünü gizlemeye çalışıp, kameralardan uzaklaştı. Olayı gören Vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araçtaki özel kuran kursunda eğitim gören 18 öğrenci ise başka bir sürücü ile evlerine bırakıldı.

Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı
Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı
Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı
Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı
Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı
Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı

YORUMLAR
500
KURS ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI KURS ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:48:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement