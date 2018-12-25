Bursa'da Öğrenciler Bilimi Sporla Birleştirdi

Bursa
'da Güzide Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Osmangazi
Gençlik Merkezi işbirliğiyle yapılan projeyle öğrenciler, ders dışı zamanlarda bir araya gelerek hareketi, kuvveti, hızı ve ivmeyi robotlar yardımıyla öğrendi.
2018-1 Gençlik Projeleri kapsamında "Hareketi Robotlarla Öğreniyor, Elektronik Kitlerle Obeziteyle Mücadele Ediyor, Ata Sporlarından Okçuluğu Deniyorum" adlı projede öğrenciler, robotlar sayesinde öğrenerek eğlenceli şekilde obeziteye savaş açtı.
Üç boyutlu yazıcılarla elektrik ve mekanik kısımları öğrenen öğrenciler, okçuluk antrenmanları da yaptı.
Proje Yürütücüsü Hakan Özkaynak, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle "Z kuşağı" diye adlandırılan yeni neslin teknolojiyle olan yakınlığından yola çıkarak öğrencilerin öğrenme etkinliklerini bu platformlara taşınmasının giderek önem kazandığını söyledi.
Özkaynak, özellikle bilimin sporla buluştuğu bu projede öğrencilerin "3 boyutlu Yazıcı ile kendin yap", "Robota ilk adım", "Enerji ihtiyacına sürdürülebilir ve kesin çözüm", "Elektronik kit atölyesi", "Elektronik kitlerle obezite ile mücadele" konularında çalıştığını dile getirdi.
Öğrencilerin Bursa Bilim Merkezi'nde kas gücüyle yapılabilen bütün deneyleri test ettiğini dile getiren Özkaynak, "Bir başka değişle hem spor yaptılar hem de bilimi içselleştirdiler. Bilim merkezi tarafından bir saatlik bir bilim şovu son derece etkileyici oldu." diye konuştu.
Osmangazi Gençlik Merkezi Müdürü Siyami Aytar da proje ortağı olarak yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğu belirterek, "Öğrenciler bu projede onlarca yeni şey öğrendiler. Kodlamayı, robotları, hareket kavramlarını içselleştirdiler. Eletronik kitlerle spor yaptılar, hareket ederek obezite ile mücadeleyi en eğlenceli şekilde öğrendiler." ifadelerini kullandı.