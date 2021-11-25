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Öğrenciler geliştirdikleri emniyet kemeri sistemini tanıttı - Son Dakika

Öğrenciler geliştirdikleri emniyet kemeri sistemini tanıttı

25.11.2021 13:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulunda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergileniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulunda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergileniyor.

Sergide, okul öğrencilerinden Abdulkadir Haylani, Azizcan Bekirov ve Muhammet Eymen Torun'un hazırladığı proje ilgi gördü.

Öğrencilerin, öğretmenleri Okan Bedir'e ait otomobile monte ettikleri sistem, emniyet kemerinin takılı olmadığı durumlarda aracın çalışmasını engelliyor.

Ayrıca, sürücünün önüne kadar getirmeden sırt kısmından kemeri bağlayıp araç kullanmasının engellenmesi amacıyla sistemde bir kamera da bulunuyor.

Projeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Abdulkadir Haylani, emniyet kemerini zorunlu hale getirerek kazalarda bundan kaynaklı ölümlerin önüne geçmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Çalışmayı yaklaşık 3 ayda tamamladıklarını belirten Haylani, "Emniyet kemerini takmadan araç hareket etmeyecek, emniyet kemeri takınca araç hareket edebiliyor." dedi.

Muhammet Eymen Torun ise otomobilin içindeki kamera ile arkadan emniyet kemeri takma hilesinin önüne geçtiklerini dile getirdi.

Torun, "Bazı sürücüler şu hatayı yapıyor; emniyet kemerini arkadan bağlıyor. Bizim amacımız zaten bunu engellemeye yönelik. Emniyet kemerini arkadan bağladığınızda, kamera bunu görüyor ve araba çalışmıyor." diye konuştu.

Okulun teknoloji tasarım öğretmeni Okan Bedir, emniyet kemeri kullanımının önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Bunu uygulamak için araca ihtiyaçları vardı. Gerçekçi bir şekilde uygulamak adına benden bu konuda yardım istediler ve benim aracımın üzerinde çalıştılar. Başarı ile bunu sağladılar. Bundan dolayı ben de çok mutluyum. Bu ve bunun gibi projelerle gençlerimize ilham verici çalışmaların devamının gelmesini diliyorum."

"Baktığın mı gerçek, gördüğün mü?" ilgi gördü

Fuarda ilgi çeken başka bir çalışma ise "Baktığın mı gerçek, gördüğün mü?" adlı proje oldu.

Sosyal medyadaki yanıltıcı paylaşımlardan yola çıkan öğrenciler Furkan Çağıl, Yiğit Adıyaman ve Yusuf Teper, Hacivat ve Karagöz karakterlerinin aynı ebatta olmasına rağmen değişik boyutlarda görülmesini konu aldı.

Projeyi anlatan Çağıl, "Ames odasında Hacivat ve Karagöz'ün normalde boyları eşit olurken, delikten baktığınızda birinin boyu büyük, diğerinin boyu küçük oluyor. Yerlerini değiştirdiğimiz zaman ise küçük boylu olan büyüyor, büyük boylu olan küçülüyor." bilgisini paylaştı.

Yiğit Adıyaman da sosyal medyada bir içeriğin insanlar tarafından farklı yorumlanabildiğini, bu nedenle olumsuz bakış açısını olumlu yönde değiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Okul müdürü Yusuf Ziya Çolak, 3'üncüsünü düzenledikleri sergide 24 projeye yer verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin proje odaklı öğrenmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Çolak, "Uygulamalı ve araştırmacı bir eğitim olduğu zaman yapılan çalışmalar daha etkili, daha kalıcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler geliştirdikleri emniyet kemeri sistemini tanıttı
Öğrenciler geliştirdikleri emniyet kemeri sistemini tanıttı
Öğrenciler geliştirdikleri emniyet kemeri sistemini tanıttı
Öğrenciler geliştirdikleri emniyet kemeri sistemini tanıttı

Bilim Fuarı, Emin Acar, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler geliştirdikleri emniyet kemeri sistemini tanıttı - Son Dakika


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