Bursa'da öğrencilere yarıyıl tatilinde çevrim içi kodlama eğitimi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için yarıyıl tatilinde ücretsiz çevrim içi kodlama ve yazılım eğitimi programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, robokod kodlama ve yazılım otobüslerinde yüz yüze verilen ancak Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi yapılmaya devam eden kodlama ve yazılım eğitimleri, yarıyıl tatilinde de devam ediyor.

Ücretsiz eğitimlere, 7-10 yaş ve 11-17 yaş arasındaki öğrenciler katılabilecek.

Sömestir dönemi kapsamında 25 Ocak-4 Şubat tarihlerinde iki hafta süreyle yapılacak eğitimler, "Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org)" ve "Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi" olarak iki ana başlıktan oluşuyor.

25 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olacak eğitimlere "robokod.bursa.bel.tr" internet adresinden kayıt yapılabilecek.