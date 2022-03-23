Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin sınıf oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, "Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme, soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.