Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma - Son Dakika
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Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma

23.03.2022 16:27
Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin sınıf oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin sınıf oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, "Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme, soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Soruşturma kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi gereğince okul müdürü H.A. görevinden uzaklaştırıldı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ve sendika üyeleri, Bursa Adliyesine giderek okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

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milli eğitim bakanlığı, okul müdürü, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma - Son Dakika


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