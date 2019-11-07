Son Dakika Haberleri: Bursa'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında idari soruşturma
Son Dakika Güncel Bursa'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında idari soruşturma

Bursa'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında idari soruşturma

7 saat önce

Bursa'da bir lisede, öğretmenin öğrencisini darp ettiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Bursa'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında idari soruşturma, System.String[]

Bursa'da bir lisede, öğretmenin öğrencisini darp ettiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Demirtaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören U.İ'nin, öğretmeni M.E.Y. tarafından darp edildiğini öne süren babası Murat Y, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini, konuyu hızlı bir şekilde neticelendireceklerini ifade etti.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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