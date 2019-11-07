Bursa'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında idari soruşturma
7 saat önce
Bursa'da bir lisede, öğretmenin öğrencisini darp ettiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:08 Kaynak: AA
Bursa'da bir lisede, öğretmenin öğrencisini darp ettiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.
Demirtaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören U.İ'nin, öğretmeni M.E.Y. tarafından darp edildiğini öne süren babası Murat Y, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini, konuyu hızlı bir şekilde neticelendireceklerini ifade etti.
Misyonerlik yaptığı iddia edilen din dersi öğretmeni açığa alındı Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş