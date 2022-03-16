Bursa'da öğretmenlere iklim değişikliğiyle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Bursa'da öğretmenlere iklim değişikliğiyle mücadele eğitimi verildi

16.03.2022 10:05
Bursa'da öğretmenlere iklim değişikliğiyle mücadele eğitimi verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, kentte görev yapan 90 öğretmene "iklim değişikliğiyle mücadele" konulu eğitim verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, kentte görev yapan 90 öğretmene "iklim değişikliğiyle mücadele" konulu eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve iklim değişikliği konularında toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çevreye duyarlı öğretmenleri bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesinin resmi ortağı olduğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Erasmus+ programı çerçevesinde yürütülen "Okulun Ötesinde Projesi" kapsamında "Çevre ve İklim Değişikliği Bilgilendirme Eğitimi" gerçekleştirildi.

TÜBİTAK, E-twinning, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı ve Erasmus+ programlarının ana öncelik alanı olan çevre ve iklim değişikliği konusunda gerçekleştirilen eğitime, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve farklı okul-yaş gruplarında görev yapan gönüllü 90 öğretmen katıldı.

Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, etkinlikte iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlar ve çözüm yolları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Çevre yüksek mühendisi Mert Karaçalı ise Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlattı.

Projeyle, eğitimle gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakılması, sürdürülebilir çevre oluşturulması, doğal kaynakların korunması, enerji ve maliyet tasarrufu, kirlenme oranı ve tehlikeli atık miktarının azaltılması konularında öğretmenlerin mesleki yeterlilik ve farkındalık düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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