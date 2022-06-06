Bursa'da okul aile birliğince düzenlenen "dansözlü eğlence"ye soruşturma - Son Dakika
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Bursa'da okul aile birliğince düzenlenen "dansözlü eğlence"ye soruşturma

06.06.2022 15:20
Bursa'da okul aile birliğince düzenlenen "dansözlü eğlence"ye soruşturma

Bursa'da bir okulda okul aile birliğince düzenlenen "dansözlü eğlence" ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir okulda okul aile birliğince düzenlenen "dansözlü eğlence" ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki bir imam hatip ortaokulu hakkında bazı sitelerde haberler yer aldığı belirtildi.

Habere konu olan olayın bahsi geçen okulda değil, aynı bölgede bulunan bir ilkokulda gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da okul aile birliğince düzenlenen 'dansözlü eğlence'ye soruşturma - Son Dakika

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