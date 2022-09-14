Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma, aranması olan 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma, aranması olan 2 şüpheliyi yakaladı

14.09.2022 19:38
Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma, aranması olan 2 şüpheliyi yakaladı

Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama kararları bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama kararları bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipler, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 410 personel, 77 noktada 4 bin 50 kişiyi sorguladı.

Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma, aranması olan 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma, aranması olan 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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