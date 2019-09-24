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Bursa'da okul kantinlerine denetim

1 saat önce

Bursa'da okul kantinleri zabıta tarafından denetlendi.

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Bursa'da okul kantinleri zabıta tarafından denetlendi.


Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte ilçe sınırlarındaki devlet okullarında bulunan kantinleri, ruhsat, hijyen ve gıda yönünden denetliyor.


Vatandaşların kaliteli hizmeti, hijyenik bir ortamda alabilmeleri amacıyla kentteki işletmelerde sık sık denetim yapan Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul kantinlerini de mercek altına aldı. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Gıda Denetim Bürosu'na bağlı ekipler, Nilüfer ilçesi sınırlarındaki devlet okullarında bulunan kantinlerde denetimlere başladı. Kantinleri tek tek gezen Gıda Denetim Bürosu ekipleri, öğrencilerin sağlıklı gıdaları, temiz bir ortamda tüketebilmeleri için gıda ve hijyen denetimlerini titizlikle gerçekleştirirken, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ruhsat denetimleri yapıyor. Satışı yapılan ürünleri de inceleyen ekipler, işletmecileri merdiven altı üretilen ürünleri kullanmamaları konusunda uyarıyor.


" Denetimler devam edecek"


Ruhsatı bulunmayan kantinlerde yasal işlemler uygulanacağının altını çizen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hijyen konusuna da büyük önem verdiklerini ifade etti. Denetimlerin periyodik olarak süreceğini vurgulayan Başkan Erdem, "Çocuklarımızın sağlığı ve gıdaları hijyenik bir ortamda tüketmeleri bizim için çok önemli. Bu hedef doğrultusuna ilgili arkadaşlarımız kantinlerde denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Denetimlerimizi sürdürerek, bu konunun takipçisi olacağız. Hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz, okul kantinlerinden alışveriş yaparken ambalajlı ürünleri tercih etmeleri ve ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmeleri konusunda duyarlı olmalı" şeklinde konuştu. - BURSA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:11 Kaynak: İHA
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