Eski eşini ve arkadaşını öldüren polisin aracın yerini yasa dışı olarak tespit ettirdiği ortaya çıktı

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta ortaokul müdürü Yasemin Ağır (45) ile arkadaşı Yahya Aydın'ın, (48) Ağır'ın eski eşi polis memuru Bilal A. tarafından silahla vurularak öldürülmesi ve Şeyma Ünlü'nün aynı silahtan çıkan kurşunla yaralanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının, sanık Bilal A.'nın "tasarlayarak eski eşi öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "olası kastla nitelikli yaralama" suçundan ise 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunduğu iddianame, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"SON DERECE ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Tutuklu sanık, iddianamedeki ifadesinde, Yasemin Ağır ile evliliklerindeki sorunlar nedeniyle geçen yıl boşandıklarını belirtti. Olayla ilgili bilgiler veren sanık Bilal A, "Olayın bu şekilde sonuçlanmasından son derece üzgünüm ve pişmanım." dedi.

"SUÇLU TAKİBİ YAPIYORUM" DEYİP ARACIN YERİNİ TESPİT ETTİRMİŞ

İddianamede, sanığın olay günü Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğinde görevli bir arkadaşını telefonla arayarak plaka sorgulattığı ve Yasemin Ağır'ın konumunu bu şekilde öğrendiği tanık ifadesiyle yer aldı. Sanığın, daha önce iki kere evlenip iki kere boşandığı eski eşi Yasemin Ağır'ın, Yahya Aydın ile arkadaşlık kurmasını kıskandığı, onları uzun süreli takibe aldığı, olay günü de polis olmasının imkanlarından faydalanıp polis arkadaşını suçlu takibi yaptığı yönünde ikna ederek aracı takibe aldırdığı, aracın yerini tespit ettirip yürüyerek olay yerine geldiği ve aracın otopark girişinde durmasını sağladığı belirtildi.

KADIN KAÇARAK YARDIM İSTEMİŞ

Sanığın burada tabancayla Yahya Aydın'ı vurması sonrasında Yasemin Ağır'ın yola kaçarak yardım istediği, sanığın Aydın'ın kafasına doğru ateş ettikten sonra Yasemin Ağır'ı vurduğu, sanığın yere düşen kadına yaklaştığı, polis aracını görmesi üzerine hızlı bir şekilde yerde yatan Yahya Aydın'a doğru geldiği ve kafasına tekrar ateş ettiği, sonrasında kulübe yanından Yasemin Ağır'a doğru tabancayla tekrar ateş ettiği ve bu sırada yolun karşı tarafında bulunan müşteki Şeyma Ünlü'yü de yaraladığı kaydedildi.

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Tanık beyanları, güvenlik kamera görüntüleri, emniyet müdürlüğüne ait log kayıtları göz önünde bulundurularak "sanığın maktulleri öldürmeyi planladığının değerlendirildiği" belirtilen iddianamede, sanığın "tasarlayarak eski eşi öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "olası kastla nitelikli yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi. Sanığın yargılanmasına ekim ayında başlanacak.

"KIZIM KORKU İÇİNDE"

Olay günü kursta bulunduğu sırada Yasemin Ağır'ın yardım çığlığını duyarak dışarı çıkan ve bu sırada karnından vurulan 18 yaşındaki Şeyma Ünlü'nün annesi Çiğdem Ünlü, olay nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını anlattı. Kızının bağırsağının, rahminin ve idrar yollarının büyük ölçüde zarar gördüğünü ve bunlarla ilgili sıkıntılarının devam ettiğini dile getiren Ünlü, "Kızım korku içinde. Geçen hafta bizim evin arkasında bir olay oldu. Orada bir şahıs silah patlatmış, 4-5 el silah patlatıldı. Çocuk kendini banyoya kilitledi. Bir saatte ancak çıkarttık banyodan. Hala bunun izleri var. Sanık hak ettiği cezayı alsın istiyorum. Maddi manevi, çocuğum ne çektiğiyse sonuna kadar hakkını arayacağım. Annesi olarak ben arayacağım." diye konuştu.