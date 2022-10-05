Bursa'da eski eşini ve arkadaşını öldüren polisin yargılanmasına başlandı

Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Mesleği bıraktı, son hali bomba

Bursa'da okul müdürü olan eski karısını ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren, olay yerindeki genç kızı da yaralayan polis memuru, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde "tasarlayarak eski eşi öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "olası kastla nitelikli yaralama" suçundan ise 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Bilal A. (49), duruşmada hazır bulundu.

Maktul Yasemin Ağır'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, taraf avukatları ile Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu vekilleri de duruşmaya katıldı.

Savunmasını yapan sanık, eşiyle 2 kere evlendiklerini ve son seferde onun isteğiyle boşandıklarını ancak aralarında büyük sorunlar olmadığını, eve gidip geldiğini anlattı.

Olay günü Ağır'ın kendisini aradığını ve kızlarını dışarı çıkarmak üzere konuştuklarını ancak sonrasında eski eşinin evden ayrıldığını öğrendiğini belirten sanık, bunun üzerine kızına bir şeyler almak üzere alışveriş merkezine gittiğini iddia etti.

Maktullerin o sırada alışveriş merkezinde olduğunu bilmediğini ileri süren sanık, "Metroya bindim, arkadaşa plakayı sordurdum ama onlarla karşılaşmamak için. Amacım plan kurmak ya da takip etmek değildi." dedi.

Alışveriş merkezi önünde eski eşinin kullandığı araca denk geldiğini ve durdurduğunu ifade eden sanık, Ağır'ın yanındaki Yahya Aydın'ın kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.

Sanık Bilal A, savunmasında, "Maktulde silah olduğunu düşündüm ve silahımı çektim. Silah patladı, Yahya'nın vurulduğunu gördüm, sonra karanlık çöktü, ne olduğunu hatırlamıyorum. Polis 'teslim ol' deyince kendime geldim, silahı bıraktım. Sonra polis aracına alınıp yalnız kalınca kızım Defne'yi arayıp annesinin kaza geçirdiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

"Babamdan şikayetçiyim"

Yasemin Ağır'ın babası Ahmet Ulutaş ise sanığın kızlarını vurduktan sonra kendilerini arayarak kaza geçirdiklerini söylediğini belirterek, "'Canınız sağ olsun, sizde bir şey var mı?' dedim. Halbuki Yasemin'i öldürmüş. En büyük cezayı almasını istiyorum." dedi.

Maktulün annesi Pakize Ulutaş da şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Duruşmada dinlenilen maktul ve sanığın kızları Defne A. ise annesinin Yahya Aydın'la görüştüğünü ancak aralarında bir ilişki olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Aydın'dan kişilik olarak hoşlanmadığını daha önce babasına söylediğini ifade eden Defne A, "Babamdan şikayetçiyim, hayatımı mahvetti." diye konuştu.

Olay yerinde Bilal A'nın silahından çıkan kurşunla yaralanan Şeyma Ünlü'nün babası Metin Ünlü de kızının çok sayıda ameliyat geçirdiğini ve psikolojik tedavi gördüğünü anlattı.

Duruşmada, olaya şahit olan 112 Acil Servis ekibindekiler ile Ağır'ın kullandığı aracın plaka sorgusunu yapan polis de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan baba Ahmet Ulutaş, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini savunarak adalete güvendiğini söyledi.

Anne Pakize Ulutaş da cinayete para meselesinin neden olduğunu ileri sürdü.

Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta meydana gelen olayda, ortaokul müdürü Yasemin Ağır (45) ile arkadaşı Yahya Aydın (48), bulundukları aracı durduran Bilal A. tarafından silahla vurularak öldürülmüş, olay yerinde bulunan Şeyma Ünlü de yaralanmış, teslim olan sanık tutuklanmıştı.