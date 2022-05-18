Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.
İshakpaşa İlkokulunda okuyan çocuklarını almaya gelen E.E. (43) ve D.Ö'nün (40) üzerlerine, kökünden kopan incir ağacı devrildi.
Yaralanan 2 kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.E. ile D.Ö'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ağacın altında kalan motosiklet ile otomobilde hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı - Son Dakika