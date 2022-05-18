Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı

18.05.2022 17:13
Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.

İshakpaşa İlkokulunda okuyan çocuklarını almaya gelen E.E. (43) ve D.Ö'nün (40) üzerlerine, kökünden kopan incir ağacı devrildi.

Yaralanan 2 kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.E. ile D.Ö'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ağacın altında kalan motosiklet ile otomobilde hasar meydana geldi.

Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı
Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı
Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı
Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı
Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı

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Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı - Son Dakika
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