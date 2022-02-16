Üye Girişi
Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada

16.02.2022 09:19

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada Bursa'da bir öğrenci okula daha hızlı gitmek için tırın dorse kısmına çıktı.

Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada

BURSA - Bursa'da bir öğrenci okula daha hızlı gitmek için tırın dorse kısmına çıktı. Bu tehlikeli anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde kameralara yakalandı. Bir öğrenci okula daha hızlı gitmek için tehlikeli bir yol seçti. Işıklarda duran tırın dorse kısmına çıkan çocuk, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir süre dorse kısmında ilerleyen çocuk daha sonra inerek gözden kayboldu.

Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada
Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada
Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada
Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada
Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada
Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada
Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada

YORUMLAR
500

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
09:33 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra neden Bora ile birlikte hareket etti?
09:31 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ın davetiyelerini bile hazırladı: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni açıklanacak
09:23 Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için toplantı bugün yapılacak!
09:16 Masumlar Apartmanı dün neler oldu? Gülben hangi sırrı öğrendi?
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
09:06 Baba dizisinde ilk bölümde neler oldu? Emin ve ailesinin hayatları nasıl değişiyor?
08:53 Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 09:48:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement