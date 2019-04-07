Bursa'da Okuldan Sonra Evine Dönmeyen Kızdan 4 Gündür Haber Alınamıyor
1 saat önce
Bursa'da okuldan sonra evine dönmeyen kızdan 4 gündür haber alınamıyorBursa'nın İnegöl ilçesinde okuldan sonra evine dönmeyen 16 yaşındaki Berra Köse'den 4 gündür haber alınamıyor.
Bursa
'da okuldan sonra evine dönmeyen kızdan 4 gündür haber alınamıyor
Bursa'nın İnegöl
ilçesinde okuldan sonra evine dönmeyen 16 yaşındaki Berra Köse'den 4 gündür haber alınamıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Berra Köse, 4 gün önce okula gitmek üzere servise binerek Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsüne gitti. Lise ikinci sınıf öğrencisi, öğle saatlerinde okuldan çıktı ve bir daha evine dönmedi. Akşam saatlerinde kızının evine gelmediğini öğrenen baba Halil Köse
, okula gidip kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarına göre genç kızın eve dönmek için tekrar servise binmeyip yaya olarak uzaklaştığını gören eden baba, polise ve jandarma ekiplerine haber verdi.
"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"
Kızını 4 gündür her yerde arayan baba Halil Köse, 'Kızımızı sabah okula gönderdik, okuldan çıkınca servise binmemiş. Daha sonra bir daha haber alamadık. İlk defa böyle bir şey oldu. Kaçırıldı veya kaçtı. Kızımızın hayatından endişe ediyorum. 4 günden bu yana haber alamıyoruz. Kızımızın bulunması için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk' dedi. Polis
ve jandarma ekipleri genç kızı bulmak için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:08 Kaynak: DHA
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