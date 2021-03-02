Bursa'da okullar yüz yüze eğitime açıldı - Son Dakika

Bursa'da okullar yüz yüze eğitime açıldı

02.03.2021 16:25
Bursa'da okullar yüz yüze eğitime açıldı, System.String[]

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar kapsamında risk haritasında "orta risk" grubunda yer alan Bursa'da bugünden itibaren okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün, ortaokul 5, 6, 7'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, ortaokul 8'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, lise 12'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları tam zamanlı olacak şekilde yüz yüze eğitime başlandı.

Yine bu kapsamda liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek, yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek, yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dülger, yüz yüze eğitime geçiş hazırlıklarının Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili planlamaları daha önceden yaptıklarını belirten Dülger, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan kararlar kapsamında çok hızlı hareket ederek okullarda eğitim öğretime başladık. Bugün okullarımız öğretmen ve öğrencilerimizle şenlendi. O yüzden bugün bizim için çok keyifli bir gün. Bugün öğretmenlerimizin öğrencilerini, öğrencilerimizin de öğretmenlerini çok özlediğini gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın çok önemli olduğunu aktaran Dülger, "İlk defa böyle bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçten bazı dersler de çıkardık. Mesela yüz yüze iletişimin ne kadar değerli olduğunu anladık. Bu süreçte sadece salgın tecrübesi değil dostluk, iletişim, sosyalleşme ve benzeri birçok konuda farklı tecrübeler edindik. Bazı konularda da bu süreç fırsata çevrildi." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerle sohbet eden Dülger, ekran başında ders anlatmanın yüz yüze ders anlatmaktan daha zor olduğunu sözlerine ekledi.

Sabahattin Dülger, Milli, Bursa, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da okullar yüz yüze eğitime açıldı - Son Dakika


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