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Bursa'da okullarda "Sütçü İmam" canlandırıldı - Son Dakika

Bursa'da okullarda "Sütçü İmam" canlandırıldı

12.02.2022 14:22
Bursa'da okullarda "Sütçü İmam" canlandırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilkokul çağındaki öğrencilerin Türk tarihindeki önemli şahsiyetleri rol model alması, okuma alışkanlığı kazandırılması ve tarihi bilgilere eğlenceli şekilde uluşabilmesi adına yürütülen "Tarih Yazan Çocuklar" projesi kapsamında, 12 Şubat Kahramanmaraş'ın...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilkokul çağındaki öğrencilerin Türk tarihindeki önemli şahsiyetleri rol model alması, okuma alışkanlığı kazandırılması ve tarihi bilgilere eğlenceli şekilde uluşabilmesi adına yürütülen "Tarih Yazan Çocuklar" projesi kapsamında, 12 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Yıldönümü nedeni ile "Sütçü İmam" okullarda canlandırıldı.

Türk tarihinin 100 şahsiyetinin kendisini anlattığı kitap setleri, ilkokul öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. İnegöl'de 51 ilkokulda 644 derslik için "Tarih Yazan Çocuklar" kitap setinin bulunduğu özel kitap ağaçlarının kurulumu devam ederken, projenin bir diğer ayağında ise canlandırmalar başladı.

12 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Yıldönümü nedeni ile okullarda milli kahramanlardan olan Sütçü İmam canlandırıldı.

Öğrencilerin kendi yaş grubundan bir tiyatrocunun Sütçü İmam'ın hayatından kesitler anlattığı canlandırmalar, öğrenciler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Öğrencilerin hem eğlenerek hem okuyarak hem de canlandırmalar ile Türk tarihinin önemli 100 şahsiyetini tanımasını amaçladıklarını belirten "Tarih Yazan Çocuklar" Projesi Genel Koordinatörü Teoman Ezici, şu ifadeleri kullandı:

"Projedeki amacımız; çocuklarımızın sanal ve gerçekliği olmayan sahte kahramanları değil, tarihimizi ismini yazdırmış, millet ve devletimiz için fedakarlıklarda bulunmuş, önemli işlere imza atmış önemli şahsiyetlerimizi tanımalarıdır. İnegöl'de okullarımızda bir yandan devam eden projemiz kapsamında okullara kitap temin edilmekte ve ağaç kütüphanelerimizin montajı yapılmaktadır. Öte yandan okullarımızda canlandırmalara da başlamış olduk. 12 Şubat bildiğiniz gibi Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Yıldönümü. Bu nedenle hazırlamış olduğumuz proje kapsamında, İnegöl'deki okullarda Maraş'ın kahramanlarından olan Sütçü İmam canlandırıldı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje amacına ulaşacak."

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Kahramanmaraş, İnegöl, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da okullarda 'Sütçü İmam' canlandırıldı - Son Dakika


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