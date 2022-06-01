Bursa'da okulun camından düşen öğrenci ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da okulun camından düşen öğrenci ağır yaralandı

01.06.2022 12:26
Bursa'da okulun camından düşen öğrenci ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti yapan özel bir okulda meydana gelen olayda 2. katın penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti yapan özel bir okulda meydana gelen olayda 2. katın penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.

Olay Orhaniye Mahallesi Nurhan Sokakta bulunan bir özel okulda meydana geldi.

10 yaşındaki Beril K., pencereden aşağıya bakarken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Okulun 2'nci kat penceresinden düşen Beril ağır yaralandı Okulun 2'nci kat penceresinden düşen Beril ağır yaralandı 5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı 5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da okulun camından düşen öğrenci ağır yaralandı - Son Dakika


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