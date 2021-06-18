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Bursa'da okulun içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı - Son Dakika

Bursa'da okulun içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı

18.06.2021 14:33

Bursa'da bir şahıs barışmak için gittiği eşi Bircan Doğan'ı görevli olduğu okulun içinde bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan olaya şahit olan diğer eğitimciler hemen 112'ye ve polise haber verirken; öfkeden deliye dönen koca, karısını öldürmesinin ardından kendini de bıçakladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, bir adam barışmak için gittiği eşini bıçakla öldürdü. Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Lisesi'nde yaşanan olayda Atalay Doğan isimli koca, öğle saatlerinde
barışmak için eşinin temizlik görevi yaptığı okula gitti. Tartışma sırasında öfkelenen Doğan elindeki bıçakla karısı Bircan Doğan'ı boğazından ve karın boşluğundan bıçaklamaya başladı.

Bursa'da okul içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu gören eğitimciler, polise ve 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, karısını bıçaklayan adamı zorlukla etkisiz hale getirdiler. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet işleyen zanlı kendisini de kolundan bıçakla yaraladı.

Bursa'da okul içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

2 aydır eşinden ayrı yaşayan ve boşanma aşamasındaki öfkeli koca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

2 çocuk annesi genç kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay anında okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da okulun içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı
Bursa'da okulun içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı

İnegöl, Bursa, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da okulun içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı - Son Dakika


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