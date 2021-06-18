Bursa'da okulun içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, bir adam barışmak için gittiği eşini bıçakla öldürdü. Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Lisesi'nde yaşanan olayda Atalay Doğan isimli koca, öğle saatlerinde

barışmak için eşinin temizlik görevi yaptığı okula gitti. Tartışma sırasında öfkelenen Doğan elindeki bıçakla karısı Bircan Doğan'ı boğazından ve karın boşluğundan bıçaklamaya başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu gören eğitimciler, polise ve 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, karısını bıçaklayan adamı zorlukla etkisiz hale getirdiler. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet işleyen zanlı kendisini de kolundan bıçakla yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

2 aydır eşinden ayrı yaşayan ve boşanma aşamasındaki öfkeli koca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

2 çocuk annesi genç kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay anında okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi.