Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı

01.06.2022 20:57

Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti yapan özel bir okulda meydana gelen olayda 2. katın penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.

Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti yapan özel bir okulda meydana gelen olayda 2. katın penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.

Olay Orhaniye Mahallesi Nurhan Sokakta bulunan bir özel okulda meydana geldi.

10 yaşındaki Beril K., pencereden aşağıya bakarken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı
Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı
Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı
Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı - Son Dakika


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