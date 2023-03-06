Bursa'da olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
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Bursa'da olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi

06.03.2023 15:37
Bursa'da olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, Bursaspor'un kendi saha ve seyircisi önünde Amedspor'u 2-1 yendiği maçta yaşanan olaylar ve açılan pankartlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dün oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetleri maçında sahada çıkan olaylar ve tribünlerde açılan pankartlar tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından tribün sorumlu müdürü ile maç güvenlik amiri ve yardımcısının açığa alındığı belirtildi.

SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Maç devam ederken açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tribünlerde açılan bazı pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirerek, "Futbol seyrinin dışındaki görseller, kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.

"PROVOKATİF GİRİŞİMLERE MÜSADE EDİLMEYECEKTİR"

Mücadelede yaşanan olaylar ve açılan pankartlar sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir." demişti.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Yaşanan olayların ardından polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları süren şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler soruşturmaya başlarken, tribünden sorumlu müdür ve maç güvenlik amiri ile yardımcısının açığa alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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