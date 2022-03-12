Bursa'da öldürülen genç kadının cenazesi doğum gününde Aksaray'da toprağa verildi - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kadın, doğum gününde Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kestel'in Vanimehmet Mahallesi'nde annesinin yaralandığı bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Asya Pınar Üzümcü'nün (24) cenazesi, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan kara yoluyla Ortaköy ilçesindeki Merkez Camisine getirildi.

Üzümcü'nün naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığında defnedildi.

Baba Zafer Üzümcü, gazetecilere, çok sevdiği evladını kaybettiği için ciğerinin yandığını söyledi.

Başka babaların canının yanmamasını dileyen Üzümcü şöyle konuştu:

"Diyecek bir şey bulamıyorum. Eski nişanlısı tarafından öldürüldü deniyor alakası yok. Kızıma arkadaşlık teklif etmiş. Kızım da kabul etmeyince böyle bir olay oldu. Kızımın bugün doğum günüydü. Daha 24 yaşındaydı. Tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Peşini bırakmayacağım. Zanlılar Allah'a şükür yakalandı. Ben kızımın teline dokunmazdım, kimseyi de dokundurmazdım ama kızımın canına kıydılar. Annesi de yoğun bakımda."

Öte yandan Üzümcü'nün, 20 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı "Sadece yaşamak istiyorum." notu dikkati çekti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 9 Mart'ta bıçaklanan Asya Pınar Üzümcü olay yerinde hayatını kaybetmiş, annesi İfakat Evci yaralanmıştı. Kaçan şüpheliler O.H. ve A.V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından gözaltına alınmıştı.