Bursa'da Öldürülen Suriyeli Kadının Annesi de Ölü Bulundu
1 saat önce
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu bir kadının elleri ve ayakları iple bağlanmış halde bulunduğu evden aynı şekilde öldürülmüş annesinin de cesedi çıktı.
Bursa
'nın merkez Yıldırım
ilçesinde Suriye
uyruklu bir kadının elleri ve ayakları iple bağlanmış halde bulunduğu evden aynı şekilde öldürülmüş annesinin de cesedi çıktı.
Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde yaptığı incelemede elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu.
Cesedin dün gece aynı şekilde ölü bulunan Hayat Meşail'in annesi Sabah
Meşail'e ait olduğu tespit edildi.
Yapılan ilk incelemede Sabah Meşail'in kafa kısmında darp sonucu yaralanma olduğu ve ağız kısmının bantlanması sonucu boğularak öldürüldüğü öğrenildi.
Olay sonrası kayıplara karışan Hayat Meşail'in eşi A.H, eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranıyor.
Dün gece, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katının açık olan penceresinden bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşların durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi sonrası yapılan incelemede yatak odasında elleri ve ayakları iple bağlanmış halde yatan Suriye uyruklu Hayat Meşail'in (30) boğulduğu belirlenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:50 Kaynak: AA
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