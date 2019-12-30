Bursa'da ölen 2 dağcı anısına, eksi 10 derecede Bozdağ'ın zirvesine tırmandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da ölen 2 dağcı anısına, eksi 10 derecede Bozdağ'ın zirvesine tırmandılar - Son Dakika

Bursa'da ölen 2 dağcı anısına, eksi 10 derecede Bozdağ'ın zirvesine tırmandılar

6 saat önce

ÖDEMİŞ Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü'ne üye 14 dağcı, Bursa Uludağ'da zirve yürüyüşü yaparken kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına Bozdağ zirvesine tırmandı.

Bursa'da ölen 2 dağcı anısına, eksi 10 derecede Bozdağ'ın zirvesine tırmandılar, System.String[]

ÖDEMİŞ Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü'ne üye 14 dağcı, Bursa Uludağ'da zirve yürüyüşü yaparken kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına Bozdağ zirvesine tırmandı. 13 dağcı zirveyi görürken, gruptaki tek kadın olan Sema Özkul, aşırı soğuk nedeniyle tırmanışı yarıda bıraktı.

Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü üyesi 14 dağcı, dün saat 09.30'da, 2 bin 157 metre yüksekliğindeki Bozdağ'a tırmanışa geçti. Bursa Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına yapılan tırmanışta, 1'i kadın 14 dağcı eksi 10 derece soğuk havada, zirveye ulaşmak için mücadele etti. Dağcılardan Sema Özkul, zirveye yakın bir yere gelindiğinde soğuk havaya dayanamayıp, tırmanışı yarım bıraktı. Diğer 13 dağcı ise tırmanışı tamamlayıp, zirveye ulaştı. Ancak grup soğuk hava hava nedeniyle ancak 10 dakika zirvede kalıp, dönüşe geçti. Dağcılar,  kendilerini bekleyen Özkul'u da alıp, kent merkezine indi.Ödemiş Kent Konseyi Başkanı da olan dağcı Mehmet Taşlı, "Uludağ'da yaşamını yitiren iki arkadaşımız için 2 bin 157 metredeki Bozdağ zirvesine tırmandık. Zirvede kar kalınlığı yarım metrenin üzerindeydi. Bursa'da yaşamını yitiren Efe Sarp ve Mert Alpaslan yüreğimizde, mekanları cennet olsun" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:27 Kaynak: DHA
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