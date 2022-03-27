BURSA'DA ÖLÜ BİR YUNUS DAHA SAHİLE VURDU - Son Dakika

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BURSA'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi sahiline geçen hafta vuran ölü 2 yunusun ardından; Gemlik ilçesi Gemsaz sahiline de 1 ölü yunus daha vurdu.

Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi Gemsaz sahilinde bugün yürüyüş yapanlar, bir yunusla karşılaştı. Boğaz kısmından yara aldığı görülen yunusun ölmüş olduğu fark edilince, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yunusu sahilden kaldırdı.Geçtiğimiz hafta da Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi sahiline, ölü 2 yunus vurmuştu. Geçen yıl da aynı sahilde 8 ölü yunus bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri yunusların ölü halde karaya vurduğunu belirtirken, yunusların vücutlarındaki yaraların, öldükten sonra balık ya da martılar tarafından parçalanması sonucu olduğu değerlendiriliyor. (DHA)